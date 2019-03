Negozi Unieuro Agrigento: parte la campagna “come prima più di prima”

Unieuro lancia la campagna dedicata ai nuovi punti vendita in Sicilia: “Come prima. Più di prima”.

Unieuro, il leader nella distribuzione di elettronica di consumo ed elettrodomestici in Italia, presenta la nuova campagna “Come prima. Più di prima” per celebrare l’avvenuto rebranding dei nuovi punti vendita di Palermo, Catania, Sciacca, Trapani, Alcamo, Marsala, Mazara del Vallo e Agrigento.

I protagonisti della campagna radio, stampa e affissione multisoggetto sono proprio gli addetti dei punti vendita ex Pistone, ora tutti impiegati nei nuovi negozi Unieuro. Una serie di ritratti in bianco e nero intensi e pieni di emozione, dove le persone, con la nuova divisa e i colori della nuova insegna testimoniano che come prima continueranno a dare il massimo per tutti i loro clienti, ma più di prima ci metteranno un cuore che batte, forte, sempre.

La campagna prevede inoltre un imperdibile sottocosto di lancio da sabato 23 marzo con offerte straordinarie, oltre a divertenti attività di street marketing nelle principali vie di passaggio e nei locali della movida di Palermo e Catania.