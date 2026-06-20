Il prossimo 9 luglio il commissario regionale di Forza Italia in Sicilia, Nino Minardo, sarà ad Agrigento per incontrare il partito provinciale. L’incontro di Agrigento rientra nel percorso di confronto territoriale avviato da Minardo nelle diverse province siciliane, con l’obiettivo di rafforzare l’organizzazione del partito e consolidarne il radicamento sul territorio. “Vogliamo una Forza Italia sempre più forte e vicina ai territori – sottolinea Minardo – perché solo attraverso l’ascolto, il confronto e il coinvolgimento della nostra classe dirigente possiamo rafforzare il partito e costruire una presenza ancora più radicata in tutta la Sicilia”.

“Esprimo apprezzamento per la visita annunciata dal commissario regionale di Forza Italia, Nino Minardo, ad Agrigento dove troverà un partito forte e radicato nel territorio. Ieri, durante la riunione del gruppo di deputati di Forza Italia all’Ars, ho incontrato Minardo e abbiamo discusso di questo appuntamento del 9 luglio in cui incontrerà i quadri del partito, il primo di una serie di incontri che terremo nell’Agrigentino. La presenza del commissario sancisce il lavoro di raccordo e unità che da tempo portiamo avanti: un partito che parla una sola lingua e non ha succursali”. Lo dichiara la deputata di Forza Italia all’Ars, Margherita La Rocca Ruvolo.

“Puntiamo a un partito sempre più robusto e legato ai territori – sottolinea La Rocca Ruvolo – perché solo mediante il confronto e la partecipazione della nostra classe dirigente possiamo far crescere Forza Italia nell’Agrigentino e in tutta la Sicilia”.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp