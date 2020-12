Nino Di Giacomo verso la presidenza regionale della Fipav

AGRIGENTO. Successo di partecipanti e di contenuti per la prima diretta del candidato per il prossimo quadriennio. Oltre un migliaio di persone, hanno partecipato attivamente alla diretta, interagendo con Di Giacomo, ponendo domande, fornendo spunti interessanti per ampliare ulteriormente il programma elettorale con l’obiettivo di rilanciare la pallavolo siciliana, ma anche per complimentarsi della decisione di scendere in campo. In tanti si sono collegati da più parti della Sicilia, da tutti i Comitati territoriali Fipav, ma anche da altre città dell’Italia. Quasi un’ora di diretta moderata da Peppe Venuto, durante la quale Di Giacomo ha risposto alle tante domande offrendo una prima panoramica del suo vasto programma: dalla centralità dei giovani e del territorio al dialogo continuo con le società ed i tesserati, dalla scuola alla nuova centralità del Comitato Regionale sino ad un nuovo approccio organizzativo e gestionale di Fipav Sicilia, mirato all’obiettivo di creare un vero e proprio brand in grado di attrarre risorse da reinvestire totalmente (su questo Di Giacomo ci è tornato più volte con decisione) sul movimento pallavolistico siciliano. Ascolto, dialogo e, soprattutto, tanto entusiasmo hanno caratterizzato la prima di tante dirette social previste in questa prima fase di campagna elettorale. Nelle prossime dirette saranno illustrati gli altri punti del programma e raccolti spunti interessanti per migliorare la federazione siciliana della pallavolo e per risolvere i tanti problemi evidenziati nel recente passato. Già dal primo incontro pubblico è stato evidente l’imprinting che Nino Di Giacomo vorrà trasferire alla nuova Fipav.