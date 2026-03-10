Ed ecco l’intervento di Nino Cuffaro, che – come si ricorderà – nelle scorse settimane aveva anche ventilato l’ipotesi di dimettersi in caso di mancato accordo nell’area progressista.

«L’area progressista c’è. In quest’anno di lavoro abbiamo costruito un programma di governo dettagliato e condiviso, sempre aperto a nuovi contributi, che esprime molto bene la nostra visione della città futura e delimita chiaramente le alleanze politiche e le qualità della classe dirigente che vogliamo costruire.

Possiamo mettere in campo chiarezza, originalità, apertura e vitalità nel modo di pensare, competenze, senso di responsabilità verso la comunità, idee precise sul futuro della città, donne e uomini in grado di gestire la cosa pubblica.

Il tutto condito dalla passione per l’agire collettivo e il piacere di esserci, di intestarsi una sfida per cambiare la città. Siamo in grado di offrire agli agrigentini un’alternativa alla malapolitica.

Con Michele Sodano per una Agrigento migliore».

Cuffaro interviene anche sul tema della futura squadra di governo: «Sugli assessori discuteremo insieme e sceglieremo con buon senso. Per fortuna nostra, all’interno dell’area progressista ci sono molte competenze da valorizzare».

