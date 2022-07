Niente serie A2 per la Pallavolo Aragona: al momento è una squadra senza categoria

Lo scorso maggio la festa dopo che la Seap Dalli Cardillo Aragona aveva conquistato la permanenza in A2 grazie alla vittoria casalinga contro il Modica per 3-1 e grazie, soprattutto, alle concomitanti sconfitte del Club Italia Milano in casa contro il Marsala e del Sant’Elia sul campo del Vicenza. Incredibile, ma sembra tutto vero: per la Pallavolo Aragona l’esperienza in A2 finisce con la passata stagione. Il titolo è stato preso dal Vicenza che era retrocessa in B1. Le giocatrici sono tutte svincolate (Valeria Caracuta e Sara Stival sono già acquisti della Narconon Melendugno). Rinunciando alla serie A, c’era chi pensava che si potesse riprendere dalla B o B1 ma nulla è scontato così come non lo è uno spazio libero in queste categorie. Dunque, al momento la Seap Dalli Cardillo Aragona non è inserita in nessuna categoria. Un peccato per una società e per una squadra che hanno dimostrato di poter competere nella seconda serie nazionale.