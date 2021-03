Niente festa del mandorlo ma a Naro ci sarà una simbolica accensione del tripode

Domenica prossima , 7 marzo (facendo fede agli ultimi anni in cui è stata spostata di un mese), sarebbe stata la prima giornata della festa del mandorlo in fiore ma anche quest’anno, ed è il secondo, la storica manifestazione non si terrà a causa della pandemia. Ma un simbolo ci sarà: a Naro , dove la festa è nata nel 1937, sabato prossimo, 6 marzo, alle 19.30, il Sindaco Maria Grazia Brandara e il primo cittadino di Agrigento, Franco Miccichè , accenderanno il tripode dell’amicizia, quello che durante la kermesse, negli anni , ha visto riuniti attorno al fuoco “della pace” popoli provenienti da tutto il mondo.

“Il Mandorlo in Fiore – commenta il

Sindaco Brandara- è una festa antica che sa adattarsi a tutte le condizioni temporali e che ci lascia senza fiato. Insieme al Sindaco di Agrigento accenderemo la fiamma sul tripode per questa edizione 2021 un po’ sottotono “.