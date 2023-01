Niente da fare per l’Akragas: la coppa Italia d’Eccellenza è dell’Igea Virtus

Niente da fare. 4-0 dell’Igea Virtus nella finale di Coppa Italia Eccellenza. La formazione di Barcellona Pozzo di Gotto ha rifilato un poker all’Akragas. Il dominio della formazione di Pasquale Ferrara è stato netto sin dal primo minuto. Sul campo neutro di Ragusa, i messinesi passano in vantaggio al 41′ grazie al gol del funambolo argentino Lucas Idoyaga.

Ad inizio ripresa il gol del 2-0. L’Akragas è al tappeto e allora i giallorossi chiudono la partita al 9′ del secondo tempo: 3-0. Gli agrigentini restano in 10 per l’espulsione di Garufo, ma è del tutto ininfluente. Il poker dell’Igea lo firma Medina all’84’. Si attende poi solo il fischio finale dell’arbitro: alla fine è festa grande per l’Igea, che vince la Coppa Italia.