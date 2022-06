Nicolò Terranova sulla panchina dell’Akragas.

La Società SSD Akragas 2018 comunica con grande soddisfazione che Nicolò Terranova sarà ancora l’allenatore della squadra biancoazzurra anche per la stagione agonistica 2022/2023. L’accordo è stato raggiunto questa mattina tra il Presidente Giuseppe Deni e lo stesso tecnico originario di Mazara del Vallo. Dopo l’esaltante campionato di Eccellenza, la priorità della dirigenza akragantina era la riconferma di mister Terranova, il quale non ha esitato un solo istante a sposare nuovamente il progetto dell’Akragas. Infine, in merito alle dimissioni odierne del Direttore Sportivo, Giuseppe Cammarata, il presidente Giuseppe Deni dichiara: “Ho accettato la volontà del caro amico Cammarata che è prossimo alla firma con una squadra importante e di categoria superiore. Lo ringrazio per il lavoro svolto in Akragas e gli rinnovo un grosso in bocca al lupo per la carriera sportiva. I rapporti con Peppe Cammarata rimangono ottimi”.