Nicastro nomina la giunta

CASTELTERMINI. E’ stata nominata la giunta che affiancherà il nuovo sindaco di Casteltermini, Gioacchino Nicastro, nell’espletamento del proprio mandato elettorale.

L’esecutivo sarà composto da: Vincenzo Puccio, Alessandra Palmeri, Fabio Catalano e Francesco Mallia.

“Persone semplici, leali, capaci e perbene. Non potevo chiedere collaboratori migliori – spiega Nicastro – perché, prima della politica, vengono sempre il rispetto, la stima e l’affetto reciproco che ci lega. Sono orgoglioso e infinitamente contento di averli accanto a me. Lavoreremo sodo, insieme, alacremente, affinché Casteltermini possa ritornare ad essere la cittadina fiorente e combattiva di un tempo. Abbiamo bisogno del sostegno e della forza dei cittadini – conclude il sindaco – perché, come dico sempre, insieme si può”.

Con atto successivo saranno distribuite le deleghe, ma gli assessori ed il sindaco sono già a lavoro per risolvere le problematiche riscontrate all’indomani dell’insediamento e soprattutto nella gestione dell’emergenza sanitaria.

Nicastro, lo scorso 5 ottobre l’ha spuntata su Arturo Ripepe (Esperienza e innovazione) e su Filippo Pellitteri (Movimento 5 stelle).