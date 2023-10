Un fatto analogo, sempre con lo stesso protagonista, era già accaduto alla fine di settembre scorso. A distanza di qualche settimana è tornato a scrivere alla redazione di una nota trasmissione in onda su Mediaset ed ancora una volta ha minacciato di togliersi la vita. “Sono di Porto Empedocle, ho 43 anni, sono disabile, non prendo né pensione, né reddito di cittadinanza, e in casa sono senza luce e senza gas. Domani mi butto dal ponte Morandi”.

Il giornalista che ha letto il messaggio arrivato nella posta elettronica del programma ha avvisato la polizia Postale di Roma, e dalla Capitale l’allarme è stato diramato ad Agrigento. A precipitarsi nell’abitazione del quarantatreenne sono stati i poliziotti del Commissariato “Frontiera”, mentre gli agenti della sezione Volanti della Questura di Agrigento hanno controllato il viadotto Morandi.

Ed è proprio nei pressi del ponte che l’empedoclino è stato rintracciato e bloccato in tempo dai poliziotti. Con un’ambulanza è stato portato all’ospedale “San Giovanni di Dio”.