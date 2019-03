Nessun assalto alle Poste ad Agrigento: in quattro in fila per il reddito di cittadinanza

Niente file fuori agli uffici di Poste Italiane nella città dei templi. Alle 11 erano solo tre le persone in fila nello sportello del Viale della Vittoria, appena 4 alle Poste Centrali di Piazza Vittorio Emanuele. L’andazzo non è diverso nei restanti uffici postali della città. Nel primo giorno utile per presentare la richiesta per ottenere il reddito di cittadinanza non si registrano code. Chi si aspettava il caos, è rimasto deluso. Da verificare invece, il raggruppamento di persone nei Caf. Venerdì scorso, infatti, è stata firmata la convenzione per la compilazione ed invio del reddito di cittadinanza tra i Caf nazionali e l’Inps.