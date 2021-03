Neonato di dieci giorni positivo al Covid. Contagiati anche i genitori

Un neonato di appena 10 giorni è risultato positivo al Covid-19. Contagiati anche la mamma, il papà, e i nonni paterni del piccolino. Fra i 5 nuovi casi registratisi nelle ultime ore a Porto Empedocle c’è anche il bimbo appena nato. Una notizia che ha messo in apprensione la comunità empedoclina.

“In casa ci sono altri due bambini, entrambi negativi, che vivono isolati in una stanza – dice il sindaco di Porto Empedocle Ida Carmina -. Mi sento di formulare a questo bimbo, ed alla sua famiglia i migliori auguri, sia per la venuta al mondo del piccolo, sia per una pronta guarigione” di tutta la famiglia.

“Oggi ho sentito la mamma – continua il primo cittadino – una mia ex alunna. E’ una ragazza forte e coraggiosa. Tutto andrà bene. Ma certamente più che curiosità e’ giusto dimostrare solidarietà e vicinanza. Spero che ancora una volta dimostriamo di essere una comunità generosa e dal cuore grande. Auguri piccolo ‘Marinisi’, forza, tifiamo per Te e per la tua famiglia. Noi ci siamo”.