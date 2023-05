“Neonata trovata morta in un cassonetto”, ma è una truffa on line

“Mi sono giunte più volte segnalazioni rispetto a questa presunta notizia drammatica. Neonata trovata morta in un cassonetto per i vestiti usati a Favara. Si tratta di una informazione, così come falso è il riferimento all’agenzia giornalistica, che non ha riportato alcuna notizia di questo tipo”. A smentire la notizia pubblicata sui social anche il sindaco di Favara, Antonio Palumbo. L’articolo che ha avuto decine di condivisioni sui social di un non meglio precisato sito on line che invita a cliccare su un video di “contenuti per adulti”. E’ però tutto falso e potrebbe infatti essere un tentativo di truffa on line con lo scopo di carpire dati personali. “Vi invito a non cliccare se lo trovate sui social – continua il primo cittadino -. Purtroppo c’è chi non si fa nessuna remora a inventarsi anche la morte di un bambino per i propri scopi”.