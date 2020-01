Neonata rischia di soffocare, salvata da operatori sanitari di ambulanza

Ha vissuto brutti momenti una giovane madre di Agrigento, che abita a San Leone. La donna stava allattando una bimba, nata qualche giorno fa, quando si è accorta che la stessa aveva in corso un rigurgito.

La donna, terrorizzata, ha chiamato il 118, e sul posto sono giunti gli operatori sanitari di “Alfa 2”. Quando i soccorritori sono arrivati la neonata era cianotica e stava rischiando di soffocare.

Sono state messe in atto le pratiche rianimatorie e, da li a poco, la bimba è tornata a respirare. In ambulanza è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”, quindi, la neonata è stata dichiarata fuori pericolo, ma è stata comunque tenuta in osservazione per essere sottoposta ad accertamenti.