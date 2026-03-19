Una neonata è morta, all’ospedale Umberto I di Enna, poche ore dopo la nascita al presidio ospedaliero Barone Lombardo di Canicattì. I genitori, residenti a Ravanusa, hanno formalizzato la denuncia. La Procura di Agrigento ha aperto un’inchiesta ed ha disposto l’acquisizione delle cartelle cliniche nelle due strutture sanitarie.

Sequestrata la salma che verrà sottoposta ad autopsia. Il parto è avvenuto, lunedì scorso, senza apparenti problemi. Le condizioni della neonata si sono però complicate, tanto che il giorno dopo i medici ne hanno disposto il trasferimento. La piccina è stata portata all’ospedale di Enna dove è deceduta.

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