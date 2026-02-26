Venerdì 27, alle ore 17.30, a Porto Empedocle, presso la sala convegni Andrea Camilleri, si terrà la presentazione del libro “Nell’isola che non c’è” di Beniamino Biondi, un’opera che sta suscitando interesse e attenzione per la profondità della riflessione e la forza narrativa con cui affronta temi identitari e culturali legati alla Sicilia e al nostro tempo.

L’iniziativa è promossa dalla Pro Loco di Porto Empedocle con il patrocinio del Comune di Porto Empedocle, a testimonianza della volontà condivisa di sostenere e valorizzare momenti di crescita culturale e di confronto pubblico sul territorio.

Ad aprire l’incontro saranno i saluti istituzionali del presidente della Pro Loco, Paolo Savatteri, che illustrerà le ragioni dell’iniziativa e l’impegno dell’associazione nella promozione di eventi culturali capaci di coinvolgere la comunità, e del sindaco Calogero Martello, il cui intervento sottolineerà l’importanza della cultura come strumento di identità, partecipazione e sviluppo sociale.

Seguirà la relazione dell’autore, che offrirà al pubblico un approfondimento sui contenuti del volume, raccontandone la genesi, i temi centrali e le motivazioni che hanno ispirato la scrittura. La presentazione sarà arricchita da un momento di dibattito e confronto con il pubblico, occasione preziosa per condividere riflessioni, domande e spunti critici direttamente con l’autore. A conclusione dell’evento è previsto il firmacopie, che permetterà ai lettori di incontrare personalmente Biondi e di ricevere una dedica sul volume.

L’appuntamento del 27 si preannuncia come un importante momento di partecipazione culturale per la città, un’occasione per riscoprire il valore della parola scritta e del dialogo, in uno spazio simbolicamente dedicato a uno dei più illustri narratori legati a Porto Empedocle. La cittadinanza è invitata a partecipare numerosa.

