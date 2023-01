Nell’Agrigentino è arrivata la neve. Interventi sulle strade

E’ arrivata la neve nelle zone della montagna della provincia di Agrigento. Il pronto intervento del personale stradale del Libero Consorzio Comunale ha permesso di riportare alla normalità il transito su alcune strade provinciali proprio dell’area montana, in particolare sulla Sp 24-B Cammarata-Santo Stefano Quisquina, interessata a partire dalla serata di ieri da precipitazioni nevose.

La carreggiata è stata sgomberata dal mezzo spazzaneve ed è stato necessario spargere il sale su tutto il tragitto per evitare la formazione di ghiaccio. Il transito è dunque consentito, ma si raccomanda agli automobilisti la massima prudenza e di mettersi in viaggio lungo le provinciali, ex consortili ed ex regionali dell’area montana solo in caso di necessità, considerato il serio rischio di formazione di ghiaccio sulle carreggiate, in particolare alle quote più alte.

Con previsione di pioggia mista a neve in serata, c’è l’obbligo di catene o pneumatici da neve (previsti peraltro da una specifica ordinanza dirigenziale del settore Infrastrutture Stradali di Libero Consorzio Comunale, che vieta il transito, in questi casi, a biciclette e ciclomotori).