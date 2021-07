Nella valle “Sicilymovie festival”

Mancano esattamente 21 giorni all’inizio del Sicilymovie – Festival del cinema di Agrigento che si svolgerà dal 22 al 25 luglio prossimo.Ogni sera, nella valle dei Templi, ci saranno ospiti e storie tra cortometraggi, documentari, corti di animazione e videoclip. Nei prossimi giorni i dettagli su come acquistare i biglietti per partecipare agli eventi. “Anche quest’anno – dicono gli organizzatori di Sicilymovie-la selezione è stata durissima, sono arrivate più di 750 opere provenienti da 50 Paesi in tutto il mondo.” Saranno ben 51 i finalisti di questa edizione, 13 i Paesi rappresentanti. Andiamo a scoprire i partecipanti:

CATEGORIA CORTOMETRAGGI

– Niente di glamour – di Giovanni Conte – ITALIA

– A silent song – Dòra Làszlo Gulyas – POLONIA

– I know you are here – Javier Aparisi – CANADA

– Il gioco – Alessandro Haber – ITALIA

– The van – Erenik Beqiri – ALBANIA/FRANCIA

– Miriam – Matteo Serafini – ITALIA

– A godless country – Jesse Richardson – AUSTRALIA

– Captain T – La condanna della consuetudine – Andrea Walts – ITALIA

– Slow – Giovanni Boscolo, Daniele Nozzi – ITALIA

– Come a Mìcono – Alessandro Porzio – ITALIA

– La particella fantasma – Giuseppe William Lombardo – ITALIA

– Accepted – Stefano Di Pietro – OLANDA

– It can’t be – Luca Vecchi – ITALIA

– Aurora – Massimiliano Gallo – ITALIA

– Vera – Rafa G.Arroyo – SPAGNA

– Una cosa mia – Giovanni Dota – ITALIA

– Felici e contente – Domenico Croce – ITALIA

CATEGORIA DOCUMENTARI

– The tarpa player – Sareesh Sudhakaran – INDIA

– Shero – Claudio Casale – ITALIA

– L’assassinio di Giulio Regeni – Daria Scolamacchia – ITALIA

– Pacha Kuti, the golden path – Reed Ricket – PERU’

IFAD/COPEAM AWARD

– Los ojos de la tierra – Marcos Altuve Marquina – SPAGNA

– Beyond the glacier – David Rodrìguez Muniz – SPAGNA

– Envueltos en plastico – Rocco Muraro – SPAGNA

CATEGORIA CORTI DI ANIMAZIONE

– Ian, a moving story – Abel Goldfarb – ARGENTINA

– Disparus – Pauline Epiard, Valentine Ventura, Tiphaine Burguburu, Clémentine Vasseur, Lisa Laîné, Élodie Laborde – FRANCIA

– Trèsor – Alexandre Manzanares, Guillaume Cosenza, Philipp Merten, Silvan Moutte, Roulet – FRANCIA

– Hors course – Léo Brunel, Loris Cavalier, Camille Jalabert, Oscar Malet – FRANCIA

– Istinct – Arthur Allender, Mathieu Antoine, Lèna Belmonte, Cyrielle Guillermin, Victor Kirsch, Elliot Thomasson – FRANCIA

– Maestro – Illogic – FRANCIA

– Cell – Corentin Becq, Constance André, Salomé Chateignon, Yashwardhan Singh Jhala, Jeanne Fouques, Chloé Labat – FRANCIA

– Agape – Gabrielle Siraudin, Maxime Delsart, Adèle Fugier, Julie Griot, Thibault Magrit, Raina Patel – FRANCIA

– Migrants – Hugo Caby, Antoine Dupriez, Aubin Kubiak, Lucas Lermytte, Zoé Devise

CATEGORIA VIDEOCLIP

– Dormo poco e sogno molto – Espana circo este – Paolo Santamaria – ITALIA

– Child of this land – Nik Yousefi – IRAN

– I have no home – Volodymyr Vlasenko – UCRAINA

– Isaac Delusion – Pas l’abitude – USA/FRANCIA

– Con te sarò – Sergio Cammariere – Juan Pablo Etcheverry, Fabio Teriaca – ITALIA

– Krunk – Alessio Pianelli – Francesco Siro Brigiano – ITALIA

– Perdere tutto – Hale – Daniele Barbiero – ITALIA

– Libertà – Peppe Lana – Gianni Cannizzo – ITALIA

CATEGORIA AROUND SICILY

– Villa Romana del casale – Rai Cultura – Antonio Masiello

– Monte Etna – Rai Cultura – Eugenio Farioli Vecchioli

– Isole Eolie – Rai Cultura – Eugenio Farioli Vecchioli

– Vie Francigene di Sicilia | Palermo – Messina per le montagne – Daniele Riggi

– Vie Francigene di Sicilia | Via Fabaria – Da Agrigento a Maniace – Daniele Riggi

– Taummina bedda – Giulio Greco

– Agrigento, la bellezza non si ferma – Simone Cusumano

– Lampedusa, sotto le ali dei gabbiani – Stefano Buccheri

– Sicilia, surrounded by beauty – Danilo Venuto

– La Sicilia in Fiat 1100 – Barbara Turibio e Christopher Costanzo Zammataro