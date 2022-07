Nella Valle dei templi “Ombre” di Gaetano Aronica

“Ombre” di Gaetano Aronica all’ “ombra dei templi”. E’ una produzione della Fondazione Teatro Pirandello che approda al Tempio di Giunone. Sul palcoscenico due personaggi, un giudice siciliano e una studentessa in attesa di discutere la tesi all’università di Milano. Due anime, due storie, due mondi apparentemente distanti che, viaggiando su due rette parallele, e piani distinti, sembrano non potersi incontrare mai. “Ombre” è stato fortemente voluto , al parco della valle dei Templi, a trent’anni dall’anniversario delle stragi che uccisero i giudici Falcone e Borsellino e gli uomini della scorta, nell’ambito della giornata della legalità indetta dall’associazione nazionale magistrati di Palermo in collaborazione con il consiglio dell’ordine degli avvocati di Agrigento con il patrocinio dell’ente parco archeologico e paesaggistico della valle dei templi e della fondazione del teatro Pirandello. Lo spettacolo ha concluso un incontro di studio che è stato una riflessione sulle radici e sull’evoluzione del fenomeno mafioso nei diversi territori della Sicilia attraverso il contributo offerto dal pensiero di grandi scrittori e dalle diverse esperienze professionali e umane dei relatori.