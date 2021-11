Nella Guida Michelin anche ristoranti di Agrigento tra new entry e conferme

La Guida Michelin ha rivelato le novità sui ristoranti stellati dell’edizione 2022. La cerimonia della 67° edizione si è tenuta in diretta streaming dal Relais Franciacorta di Corte Franca, a Brescia. C’è un nuovo ristorante di Agrigento a far parte della importante guida: è il Molo di San Leone. Confermati il “Re Di Girgenti” e villa Athena e come Bib Gourmand “Osteria ex Panificio”. I Bib Gourmand sono quei locali sotto ai 35 euro che la guida identifica come tavole degne di nota. L’uscita della guida Michelin è un banco di prova importante per la ristorazione italiana e per la fortuna delle mete del turismo del gusto lungo la penisola. Un sogno che diventa realtà per lo staff de “Il Molo”, per la squadra e per il gruppo di ristorazione. La stella Michelin prevede un certo di tipo di eleganza e di sofisticazione del menù, con cerimoniale annesso. “Il Molo” è stato inserito nella guida dopo un’ispezione anonima ed ecco la recensione dell’ispettore: “Sul lungomare davanti al porticciolo turistico di San Leone, un ristorante raffinato che ha nella sia bella terrazza estiva un angolo molto rilassante dove poter assaggiare cucina di carattere regionale a base di pesce e non solo. Lo chef-titolare assicura anche un’ottima qualità delle materie prime”.