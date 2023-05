Nella fiction “Un posto al sole” si parla della capitale della Cultura 2025.

Tre mesi ci vacanza in un posto stupendo. Quale? Agrigento! La fiction di Raitre “Un posto al sole” parla della capitale della Cultura 2025. Franco e Angela saranno pronti a partire. Lui è un volto storico della fiction ed è interpretato dall’attore agrigentino Peppe Zarbo, 58 anni. Franco ed Angela hanno ufficialmente deciso di lasciare Napoli per trasferirsi a lavorare in Sicilia, ad Agrigento, per il periodo estivo. Parlano della possibilità alla piccola Bianca definendo Agrigento un luogo splendido, citando la Valle dei templi , la Scala dei Turchi, le spiagge e la nomina a capitale della cultura. Così, una delle fiction più amate dagli italiani celebra Agrigento.

