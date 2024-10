Nella quarta partita di Serie B Nazionale Old Wild West 2024/2025, Agrigento conquista una vittoria fondamentale sul campo di Fiorenzuola, imponendosi con il punteggio di 75-68. Un successo che arriva nel momento cruciale, durante l’ultimo quarto, quando Agrigento riesce a effettuare il sorpasso, portando a casa la seconda vittoria nelle prime quattro giornate del campionato.

La squadra guidata da coach Quilici si dimostra combattiva, rimanendo sempre in gara nei primi tre quarti. Il match inizia con ritmi sostenuti ma percentuali al tiro piuttosto basse: Agrigento fatica a trovare il canestro da tre punti e deve fare affidamento su Miccoli e Chiarastella per costruire un piccolo vantaggio. Tuttavia, Galassi e Venturoli non si lasciano intimorire e il primo quarto si chiude in parità, 14-14.

Nel secondo periodo, i Bees cercano di dare una scossa alla gara, partendo forte con Gayè, che segna per il 22-18 al 13’. Entrambe le squadre aumentano l’intensità, cercando canestri veloci. Venturoli continua a brillare, mentre Chiarastella, con un semigancio mancino, riporta Agrigento a -2 (24-22), costringendo coach Dalmonte a richiamare i suoi in panchina.

Al 17’, Negri riesce a realizzare una tripla allo scadere dei 24’’ che infiamma il PalArquato, ma Scarponi, con un contropiede fulminante, fa tornare Agrigento a -7 al 19’. Si chiude il secondo quarto con un punteggio di 34-27. La Moncada Energy approfitta di un momento di difficoltà dei Bees, accorciando il gap con Morici e Scarponi, fino al 34-32 all’intervallo.

Secondo tempo

Il rientro dagli spogliatoi è favorevole ad Agrigento, che parte con un altro break. Venturoli prova a stoppare l’emorragia con una tripla che porta il punteggio in parità (37-37) al 22’. La guardia gialloblu si accende, mentre Agrigento, pur mostrando grande intensità sotto canestro, deve confrontarsi con un preoccupante 1/15 al tiro da tre.

Pavlovic risponde a Venturoli, contribuendo al volo dei Bees fino al 48-41 al 25’. Biorac e Guaccio si fanno sentire nel pitturato, costringendo Agrigento a ripiegare su Scarponi per restare in partita. La squadra siciliana, come nel finale del secondo quarto, riesce a piazzare un break, trovando in Piccone e Martini gli uomini del nuovo contatto sul 58-57.

Nell’ultimo quarto, l’equilibrio regna nei primi minuti, con Disibio e Negri che mantengono i Bees sul +1 (64-63 al 34’). Agrigento inizia a mettere la freccia grazie a Chiarastella, portandosi sul 64-67 al 37’. La tripla di Piccone costringe la panchina dei Bees a chiamare un timeout, con Agrigento in vantaggio di -6, entrando negli ultimi tre minuti di gioco.

Non c’è tempo per rifiatare. Mercoledì sera al PalaMoncada si torna in campo, alle 20,30 sarà derby con Capo d’Orlando.

Fiorenzuola Bees – Moncada Energy Agrigento 68-75

Fiorenzuola Bees: Venturoli 21, Negri 11, Biorac 10, Galassi 8, Pavlovic 6, Gaye 5, Guaccio 3, Bottioni 2, Seck 2, Clerici, Voltolini, Redini. All.

Moncada Energy Agrigento: Scarponi 21, Chiarastella 17, Martini 10, Piccone 7, Miccoli 7, Morici 5, Disibio 4, Peterson 2, Erhaghewu 2, Caiazza, Orrego. All. Quilici

Arbitri: 1° Arbitro Calella Daniele di Bologna (BO), 2° Arbitro Forni Maria Giulia di Cervia (RA), 3° Arbitro Designazione in attesa di conferma.

Note: parziali: 14-14, 20-18, 24-25, 10-18