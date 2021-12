Negozi chiusi usati come vetrine d’arte. L’idea è del sindaco Micciché

Foto artistiche esposte nelle vetrine dei negozi chiusi con l’obiettivo di rendere più decorosa via Atenea. L’idea è del sindaco di Agrigento, Franco Micciché, che ha deciso di scrivere ai proprietari dei locali chiusi che insistono sulla via Atenea. L’idea è quella di riempire le vetrine di foto artistiche nelle vetrine. “Invito i proprietari dei negozi sfitti – afferma- a mettersi in contatto con me telefonando al numero 0922-20207 o inviando una email a ufficio.gabinetto@comune.agrigento.it.

Voglio rendere più decoroso il salotto della città replicando l’iniziativa di alcuni anni fa, con la collocazione di foto artistiche sulle vetrine. Tutto ciò a costo zero per i proprietari.”