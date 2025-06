Dopo i successi di Palazzo San Domenico con l’esposizione nella Cappella di Santa Sofia ad Agrigento e la mostra al Palazzo Ducale di Palma di Montechiaro, l’opera di Nazareno Fichera continua il suo viaggio artistico in Sicilia. A partire dal 27 luglio, l’ex torre carceraria di Monte Cammarata diventerà il nuovo palcoscenico per le sue creazioni, ospitando una mostra che si protrarrà per oltre un mese.

Il percorso espositivo di Fichera ha già affascinato il pubblico con la sua capacità di trasformare luoghi storici in veri e propri spazi di dialogo artistico. La scelta di Cammarata rappresenta un’ulteriore tappa significativa, non solo per il valore simbolico della location, ma anche per il legame che l’artista instaura tra passato e presente attraverso le sue opere.

Con un mix di tecnica, emozione e ricerca estetica, l’artista porterà nella suggestiva torre elementi che celebrano l’identità siciliana, reinterpretandola con una visione contemporanea. La mostra promette di essere un’esperienza immersiva e intensa, capace di coinvolgere il visitatore in un percorso visivo e concettuale di grande impatto. Un appuntamento imperdibile per gli amanti dell’arte e per chi desidera scoprire come la creatività possa dialogare con la storia, trasformando gli spazi in veri e propri racconti visivi.

