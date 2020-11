Nave quarantena imbarca 150 migranti arrivati da Lampedusa

La nave quarantena “Rhapsody” è tornata alla banchina del porto di Porto Empedocle (nella foto) dove ha imbarcato 150 migranti, che dovranno osservare la sorveglianza sanitaria, che in precedenza erano stati trasferiti, con il traghetto di linea, dall’hotspot di contrada “Imbriacola” di Lampedusa, al porto empedoclino.

Un giovane migrante positivo al Covid-19, che si trovava in quarantena sulla stessa nave, trasportato in ambulanza per una visita all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento, una volta riaccompagnato allo scalo marittimo, sarebbe fuggito. Sono in corso indagini e ricerche.