Nave Open Arms a Lampedusa, evacuati d’urgenza 4 migranti

Prima i nove migranti portati a terra ieri sera per problemi psicologici. Questa mattina ancora emergenza sanitaria sulla nave Open Arms, ferma al largo di Lampedusa. Evacuati d’urgenza quattro migranti per complicazioni mediche, che richiedono cure specializzate. A bordo della nave, dove i migranti, rimasti adesso sono in 143, hanno passato la loro quindicesima notte, la situazione è ormai diventata insostenibile, sia dal punto di vista igienico sanitario, ma anche dal punto di vista psicologico.



I migranti per i quali è stata autorizzata l’evacuazione presentavano problemi psichici importanti per i quali i medici hanno disposto l’invio immediato al Poliambulatorio di Lampedusa. L’equipaggio ha avuto le sue difficoltà a controllare le reazioni degli altri, ci sono state crisi di pianto.

L’autorizzazione allo sbarco della nave, al momento, è di competenza della Prefettura di Agrigento, che aspetta indicazioni dal Viminale, ma la Procura della Repubblica di Agrigento, potrebbe intervenire nelle prossime ore se la situazione dovesse ulteriormente complicarsi.