“Naturalmente Agrigento” , ammesso a finanziamento il progetto per la valorizzazione turistica e culturale

Il progetto “Naturalmente Agrigento” è stato ammesso a finanziamento per un importo complessivo di 440.386,85 euro. A beneficiarne è il Comune di Agrigento con apposito decreto del Ministero del turismo. Si tratta di un contributo a fondo perduto, pari al 100% delle spese ammissibili, che riguarda i progetti volti alla valorizzazione dei comuni a vocazione turistico-culturale nei cui territori in cui sono ubicati siti riconosciuti dall’Unesco. Lo specifico progetto per Agrigento riguarda la valorizzazione turistica e culturale della Valle dei Templi che è stato riconosciuto proprio dall’Unesco “Patrimonio dell’umanità”.

Il Progetto “Naturalmente Agrigento”, presentato da CoopCulture e selezionato a seguito di avviso pubblico del 16 giugno scorso, ha come obiettivo incrementare il proprio posizionamento come destinazione, avvicinare la città verso nuove tecnologie, aumentare la sostenibilità come target di riferimento del settore per il futuro. “Il progetto prevede – aveva spiegato l’ex assessore al turismo, Francesco Picarella- la realizzazione di App e mappe interattive per la fruizione dei percorsi naturalistici, un servizio di bike sharing elettrico, manutenzione straordinaria ed il ripristino di percorsi Rupe Atenea – Valle ed una serie di attività promozionali, con l’obiettivo di aumentare la presenza media dei turisti in città.”