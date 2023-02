“Nativi digitali: uso dei device e risvolti neuropsichiatrici”, incontro nel plesso Garibaldi

Giovedì 23 febbraio prossimo, alle 17, nell’aula polifunzionale del Garibaldi dell’Istituto “Agrigento Centro” in via Diodoro Siculo, un incontro per genitori ed educatori dal titolo: “Nativi digitali: uso dei device e risvolti neuropsichiatrici” con alcune riflessioni di esperti sull’impatto che questi strumenti comportano nella vita dei bambini e degli adolescenti. L’iniziativa organizzata dall’associazione generAzioni Consapevoli insieme all’Istituto Comprensivo Agrigento Centro mira a fornire un’ulteriore occasione di confronto con le famiglie e il territorio sull’opportunità di concorrere a costruire insieme, scuola – famiglie – istituzioni – soggetti culturali pubblici e privati – condizioni di sviluppo per le nuove generazioni che siano rispettose dei diritti e dei livelli di maturità propri dei bambini e degli adolescenti. Tecnologie e social network saranno al centro del dibattito formativo che, per l’occasione, sarà aperto anche ai genitori degli alunni dei diversi Istituti scolastici della città.

I lavori saranno introdotti da Rosetta Greco , dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Agrigento Centro e dalla presidente dell’associazione “GenerAzioni Consapevoli”, Giovanna Cavaleri.

Nel corso del dibattito interverranno Antonio Vetro , neuropsichiatra infantile e Carmela Boscarino, Psicologa Psicomotricista e Assistente analista del comportamento per l’età evolutiva

L’incontro sarà moderato da Sabrina Tavolacci, Vice Presidente vicaria dell’associazione “Generazioni Consapevoli”.