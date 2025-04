Negli ultimi tre giorni, il Comune di Agrigento ha deliberato una serie di contributi economici destinati a realtà culturali, sociali e religiose del territorio. Le decisioni, pubblicate nell’albo pretorio comunale, mostrano un chiaro orientamento dell’amministrazione verso il sostegno di eventi e iniziative che coinvolgano la comunità locale, valorizzando al contempo le tradizioni e le specificità del territorio.

Tra i beneficiari figura la Fondazione Teatro Valle dei Templi, che ha ricevuto un contributo di 7.000 euro per la realizzazione del progetto “Christmas Tour – TRAIN”.

Sostegno alla banda “V. Bellini”: ha ricevuto un riconoscimento economico di 4.000 euro.

Nell’ambito delle iniziative legate al Natale 2024, l’amministrazione ha stanziato 6.000 euro per l’animazione natalizia affidata alla Balloon Style Eventi di Dalila Arcuri snc. Per le attività degli artisti di strada

“Natale 2024 – iniziative artistico culturali – presepe artistico quartiere di San Girolamo e Villa Bonfiglio: Impegno Somme e concessione sovvenzione all? Associazione Servizio di Ogni Povertà ODV € 2.500,00

Uno degli stanziamenti più consistenti è stato destinato alla Sagra del Mandorlo in Fiore, con un importo complessivo di 78.899 euro affidato alla Services Vaccarella SRL

In vista dei festeggiamenti in onore di San Calogero la città di Agrigento è stata approvata richiesta del contributo all’Assessorato Regionale della Funzione Pubblica e delle Autonomie Locali secondo per un importo complessivo di Euro 40.000,00 di cui Euro 12.990,00 a carico del Bilancio Comunale; a sostegno delle iniziative che vengono proposte dal Santuario di San Calogero e alle associazioni legate all’organizzazione di tali iniziative

