Natale, Panettone batte pandoro, in Sicilia vince il Buccellato

Natale, Coldiretti: Panettone batte pandoro, è boom per km 0

Natale sulle tavole degli italiani il panettone è una presenza fissa (79%): il dolce meneghino batte di misura il pandoro (72%), ma in quasi la metà delle famiglie (48%) c’è chi prepara in casa i dolci della tradizione con ricette tramandate per generazioni. E’ quanto emerge dall’indagine Coldiretti/Ixè “Il Natale nel piatto”.

“La preparazione casalinga dei piatti tradizionali delle feste è un’attività tornata a essere gratificante per uomini e donne e all’interno delle mura domestiche si svolge il rito della preparazione di specialità alimentari locali”, sostiene Coldiretti. Si tratta spesso di dolci locali che rappresentano un vero e proprio patrimonio culturale dell’Italia.

In Sicilia i buccelati sono i dolci di Natale per eccellenza, quelli della tradizione sono dei dolci a base di pasta frolla con un ripieno ricco a base di fichi secchi. Ne esistono di vario tipo, forma e ripieno a seconda delle varie parti della Sicilia.

Esiste il buccellato intero dalla forma circolare e quelli più piccoli dalla forma allungata. Vi sono quelli semplici con un po’ di zucchero a velo e quelli decorati con glassa e zuccherini colorati. E anche riguardo al ripieno, vi sono quelli ripieni di fichi secchi ma anche i buccellati con ripieno di mandorle, marmellata e cioccolato.