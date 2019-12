Natale in via Atenea, luminarie spente e vaso abbattuto a terra

Tra pochi giorni è Natale, e in via Atenea, nella via dello shopping e dei locali della “movida”, non tutto sta funzionando per il meglio. Lungo il salotto cittadino sono state accese le luminarie, tranne una, quella enorme collocata a Porta di Ponte, all’ingresso della via Atenea.

Altra “pecca” la pulizia: i sacchetti contenente la spazzatura restano giorni prima di essere rimossi. Succede, soprattutto sulla scalinata di Madonna degli Angeli, e in via Orazio.

E poi diversi residenti ed operatori commerciali hanno segnalato un grosso vaso, abbattuto dal vento l’altro giorno, con conseguente riversamento sulla pavimentazione di terriccio, in via Cesare Battisti. “Chissà quando tempo resterà in quel posto” dicono gli abitanti.