Natale in via Atenea: l’Accademia delle belle arti “accende” le luci sul salotto di città

AGRIGENTO. L’Accademia di Belle Arti “Michelangelo” di Agrigento, istituzione universitaria d’alta formazione artistica, organizza un’estemporanea di pittura, intitolata “Natale in Via Atenea, ad Agrigento”, che si terrà sul corso principale della Città dei Templi nei giorni 22, 23 e 24 dicembre 2020, dalle ore 10 alle ore 16 di ciascuna delle tre suddette giornate. La manifestazione è patrocinata dal Comune di Agrigento. Sono invitati a partecipare all’evento non solo allievi ed ex allievi dell’Accademia, ma tutti gli artisti che lo desiderino, di almeno 18 anni, anche non agrigentini. La partecipazione alla manifestazione è gratuita. Il tema è libero. Ogni partecipante dovrà fornirsi autonomamente dei mezzi e degli strumenti per eseguire la propria opera, ed anche del relativo cavalletto per esporla sulla predetta Via Atenea.

La tela, formato 50 x 70, verrà donata dall’Accademia, ma è possibile l’uso di tele o piani di altre misure. Si consiglia l’uso di colori acrilici, ma sarà possibile operare anche con altre tecniche. Le opere ultimate dovranno essere consegnate presso la sede dell’Accademia di Belle Arti di Agrigento, in Via Bac Bac, N°7 ( angolo di Via Atenea accanto Chiesa di San Giuseppe). Tutte le opere realizzate s’intendono donate all’Accademia organizzatrice che le assegnerà per esposizione negli Uffici del Comune di Agrigento o di altri Enti.

A tutti gli Artisti verrà rilasciato, da parte dell’Accademia e del Comune, un Attestato di partecipazione. Maggiori informazioni e registrazioni delle adesioni solo presso la Segreteria dell’Accademia di Belle Arti “Michelangelo”, Via Bac Bac N°7, Agrigento, telefono 0922 604366, e mail didattica@abama.it