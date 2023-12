Durante le festività natalizie e di fine anno, il Comando provinciale Carabinieri di Agrigento ha predisposto numerosi servizi ed un piano di prevenzione per garantire la sicurezza nella città. Questo periodo di festa, sebbene gioioso, può presentare sfide uniche in termini di sicurezza pubblica. I controlli saranno effettuati in tutta la provincia, con un’attenzione particolare alla città capoluogo. Questo sforzo coordinato è finalizzato a mantenere un ambiente sicuro e tranquillo per tutti i residenti e i visitatori della città dei templi.

Inoltre, nel capoluogo, per le vie del centro, saranno presenti pattuglie appiedate di Carabinieri in Uniforme di Rappresentanza, con il classico mantello e sciabola, che contribuiranno a creare un’atmosfera ancor più suggestiva e coinvolgente per chi si appresta ad effettuare i consueti acquisti in questo periodo di festa, caratterizzato da una maggiore presenza di avventori e turisti.

L’inconfondibile bellezza dell’Uniforme di Rappresentanza non passa inosservata a chi incrocia il cammino dei Carabinieri durante i servizi a piedi per le vie centrali della città, creando un’ulteriore occasione per rendere tangibile la vicinanza ai cittadini. Un semplice saluto, una foto o un sorriso diventano ricordi indelebili in particolare nei cuori dei bambini. L’Arma dei Carabinieri, conferma ancora una volta il suo ruolo fondamentale nella vita delle comunità alle quali garantisce instancabilmente sicurezza.