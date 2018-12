Natale al cinema, tutti i titoli da non perdere

Il 2018 è ormai agli sgoccioli, ma l’industria cinematografica non si concede alcuna pausa proponendoci una ricca selezione di film appartenenti ad ogni genere che di certo non sapranno deludere gli spettatori.

Film in uscita al cinema il 20 dicembre 2018

Spider-man: un nuovo universo

Il nuovo film di animazione sceneggiato da Phil Lord e Christopher Miller, vede come protagonista MilesMorales, un teenager afroamericano di origini portoricane che prende il posto di Peter Parker nel ruolo di Spiderman.

Timido ragazzino influenzato da miriadi di insicurezze, non appena indossa la maschera Miles si trasforma radicalmente: acquisisce così una grande fiducia e sicurezza di sé, che gli permette di affrontare con successo la sua seconda vita di supereroe. Nonostante il grande entusiasmo, però, per il giovane Spiderman non è sempre facile gestire la sua doppia identità: da un lato deve affrontare i problemi legati alla scuola, dall’altro deve rimanere costantemente in allerta per la minaccia di nuovi spietati nemici.

Cold War

Film polacco diretto da Pawel Pawlikowski, è un’intensa storia d’amore ambientata nella Polonia del dopoguerra, paese ridotto in macerie dagli eventi appena conclusi.

I protagonisti, Zula e Wiktor, nonostante il loro diverso ceto sociale e temperamento contrastante, sono destinati a vivere una passionale storia d’amore che però incontra numerosi ostacoli, sia di tipo politico che psicologico.

Bumblebee

L’attesissimo spin-off della saga cinematografica deiTransformers sta per arrivare finalmente sul grande schermo!

Ambientato nel 1987, il film vede come protagonista Charlie Watson, una giovane liceale alla ricerca del proprio posto nel mondo. Appassionata di meccanica, poco prima del suo diciottesimo compleanno si recherà alla discarica della sua città alla ricerca di un regalo di compleanno. È in questa occasione che acquisterà un diroccato Maggiolino Volkswagen, che si rivelerà essere l’inizio di un avvincente avventura: l’autovettura non è altro che la copertura diBumblebee, un autobot inviato sulla terra da Optimus Prime per una missione che però lo ha coinvolto in una rovinosa battaglia. Bumblebee è scosso e spaventato, ma dovrà rimettersi in sesto il prima possibile per poter lottare nuovamente contro i nemici guidati dal potente Shockwave.

Diretto da Trevis Knight, il film ha tra gli interpreti principaliHailee Steinfeld, nei panni di Charlie Watson, e John Cena.

Ben is back

Ben tanto brillante quanto carismatico, affetto da una forte dipendenza da droga. Egli vive in una comunità che lo aiuta nel suo percorso di disintossicazione ma, con grande sorpresa da parte della madre Holly (interpretata da Julia Roberts), il giorno di Natale bussa alla porta di casa nell’intento di trascorrere le vacanze con la propria famiglia.

In realtà Ben nasconde un oscuro segreto, che porterà presto Holly ad una corsa contro il tempo per proteggere la vita del figlio ed evitare il collasso della propria famiglia.

Amici come prima

Dopo tredici anni dall’uscita del loro ultimo cinepanettone, Massimo Boldi e Christian de Sica sono ritornati sullo stesso set per lavorare ad un nuovo film natalizio, che si pone l’obiettivo di restaurare e dare nuova vita alla lunga tradizione cinematografica del “Natale all’italiana”.

Giocando proprio sulla lunga separazione artistica dei due attori, il film racconterà del ricongiungimento di una coppia di amici di lunga data. Ovviamente, l’espediente trovato risulta essere a dir poco stravagante: Christian de Sica, nei panni del proprio alter-ego, si dovrà infatti vestire da donna e fingersi la nuova badante di Boldi per poter tentare un approccio con l’amico con cui non parla da anni.

In uscita il giorno di Natale

Il ritorno di Mary Poppins

Dopo ben 64 anni dall’uscita del film cult targato Disney “Mary Poppins“, che fino ai giorni nostri ha saputo far sognare i bambini di ogni generazione, la tata inglese più famosa di sempre ritorna sul grande schermo con un sequel del tutto inaspettato. In questa nuova pellicola, Mary Poppins sarà interpretata dalla bellissimaEmily Blunt, che di certo ci saprà regalare magiche emozioni tramite un’interpretazione che stupisce già dalla sola visione del trailer. Oltre a lei, sulla scena si avvicenderanno anche altri attori amatissimi dal grande pubblico, tra cui Colin Firth e l’intramontabile Meryl Streep.

In uscita al cinema il 27 dicembre 2018

Nelle tue mani

Questo è il titolo di una nuova pellicola francese, che cattura l’attenzione già dalle premesse. Il regista del film,Ludovic Bernard, ha infatti affermato che l’idea per questo suo nuovo lavoro è stata ispirata dall’esibizione di un ragazzo alla Gare du Nord, intento a suonare un valzer di Chopin con il pianoforte pubblico presente nella stazione parigina.

Bernard rimase particolarmente colpito dal talento di quel ragazzo e incominciò a fantasticare sulla vita del giovane pianista, una fantasticheria che diede così vita alla storia di Mathieu, il protagonista del film.

“Nelle tue mani” vede come attore protagonistaJulien Benchetrit, già conosciuto per aver recitato anche nel film di successo “Il Condominio dei Cuori Infranti”.

Moschettieri del Re

Una commedia italiana che vede come protagonisti i celebri personaggi letterari creati dalla brillante mente di Alexandre Dumas in una nuova, esilarante versione.

Richiamati alle armi dalla Regina Anna dopo ben 20 anni di inattività, i quattro moschettieri dovranno salvare la Francia dalle ordite trame di corte del malvagio Cardinale Mazzarino: ce la faranno i nostri eroi a ristabilire la pace del regno?

Il film è diretto da Giovanni Veronesi e vede nei ruoli dei quattro moschettieri Pierfrancesco Favino, Rocco Papaleo, Sergio Rubini e Valerio Mastandrea.

La Befana vien di notte

Paola Cortellesi fa il suo ritorno sul grande schermo nei panni di una maestra di scuola elementare che nasconde un magico segreto: se durante il resto dell’anno si aggira tra i banchi di scuola come Paola, una giovane e bella insegnante, la notte dell’Epifania ella muta le sue fattezze trasformandosi nella famosissima Befana.

Paola è riuscita per anni a mantenere segreta la sua doppia identità e a trascorrere una vita tutto sommato ordinaria, ma a ridosso del 6 gennaio viene rapita da Mr Johnny, un misterioso produttore di giocattoli che ha un conto in sospeso con lei.