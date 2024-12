Istituto di Estetica Rigenerativa: le tendenze dell’anno e i segreti di bellezza svelati da Susy Capraro

L’Istituto di Estetica Rigenerativa, fondato e diretto da Susy Capraro, è un punto di riferimento per tutte le donne che desiderano sentirsi un po’ più belle, prendersi cura di sé e riscoprire il proprio benessere. “Nel nostro istituto, ogni donna ha la possibilità di esplorare trattamenti personalizzati che la facciano sentire al meglio”, racconta Susy, che aggiunge: “Le tendenze di quest’anno riflettono la voglia di ogni individuo di mostrarsi nella società come vuole essere visto. Il colore è uno degli aspetti che più influenzano la scelta estetica, con tonalità che spaziano dal rosso al bordeaux, a seconda delle preferenze personali”.

Un’attenzione particolare viene data anche agli occhi: “Quest’anno, le ciglia lunghe e folte sono un must, per avere uno sguardo sempre luminoso e fresco. L’applicazione delle ciglia è uno dei trattamenti più richiesti da tutte le nostre clienti”, spiega Capraro.

Parlando dei servizi più apprezzati, la titolare dell’Istituto evidenzia che “i trattamenti laser sono sicuramente tra i più quotati in questo periodo, grazie alla nostra tecnologia avanzata. Inoltre, trattamenti come la pulizia del viso, i massaggi e l’estetica permanente, come pedicure e manicure, sono molto richiesti”.

L’Istituto ha pensato anche a soluzioni per rendere accessibili i suoi trattamenti: “Ho voluto offrire alle donne la possibilità di accedere ai nostri servizi con un abbonamento, in collaborazione con Compass, che consente di rateizzare il costo senza interessi aggiuntivi. Il mio obiettivo è venire incontro a tutte le esigenze delle clienti, rendendo la cura di sé un’opportunità alla portata di tutte.”

Per quanto riguarda i prezzi, Susy Capraro sottolinea che il costo per un trattamento viso base è di 50 euro, ma esistono pacchetti completi, come il percorso di rigenerazione cellulare, che arriva anche a 400 euro.

Non solo donne: anche gli uomini stanno scoprendo i benefici dell’estetica rigenerativa. “Mi fa molto piacere vedere che anche gli uomini si stanno avvicinando ai nostri trattamenti, capendo che il benessere fisico è una scelta importante”, dice Susy con un sorriso. Tra i trattamenti richiesti dagli uomini, ci sono quelli per la rimozione dei peli bianchi, effettuata tramite elettrocoagulazione, e altre tecniche avanzate come il microneedling, un trattamento che stimola la rigenerazione naturale della pelle.

“L’innovazione è alla base del nostro lavoro, e per questo ho deciso di utilizzare un macchinario molto particolare: una penna che, con un ago sterile, crea piccole lacerazioni sulla pelle. Questo stimola la produzione di collagene e la rigenerazione della pelle in modo molto naturale”, spiega Susy.

Per tutti coloro che desiderano provare i trattamenti offerti dall’Istituto di Estetica Rigenerativa, è possibile prenotare direttamente in sede, ad Agrigento. “Ogni cliente è unica, e noi siamo qui per offrirle un percorso personalizzato verso il benessere e la bellezza”, conclude Capraro.

L’Istituto continua a crescere, rimanendo sempre al passo con le tendenze e con le esigenze delle sue clienti, offrendo un ambiente accogliente dove ogni trattamento diventa un’esperienza rigenerante.

