Nascondeva cartucce di vari calibri, denunciato cinquantenne

Nascondeva in casa 70 cartucce per pistola, di due diversi calibri. Per l’ipotesi di reato di detenzione illegale di munizioni, un cinquantenne di Canicattì è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento.

Tutto quanto nell’ambito di controlli finalizzati alla ricerca di armi, e munizioni detenute clandestinamente, effettuati dai poliziotti del Commissariato di Canicattì. Le indagini vanno avanti per accertare il motivo del possesso delle cartucce da parte dell’uomo.