Dopo ben 51 anni si è registrata una nascita a Comitini. Ad annunciarlo è il sindaco del piccolo comune dell’agrigentino, Luigi Nigrelli. “Una donna in dolce attesa, facente parte del progetto Cometa – ricostruisce – si è sentita male ed è stata accompagnata alla guardia medica. Fondamentale e tempestivo è stato l’intervento del medico di turno che, compresa la situazione, ha immediatamente allertato un’ambulanza dall’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Tuttavia, all’arrivo dei soccorritori, la bambina era già venuta alla luce. Sia la mamma che la neonata sono ora ricoverate e stanno bene”.

“Nei prossimi giorni – continua il primo cittadino – farò visita alla giovane mamma e alla sua piccolina, per portare personalmente un saluto affettuoso e condividere con loro la gioia per questo lieto evento”. Nigrelli annuncia che convocherà al Comune il medico, il dottor Salvatore Natalello, “per ringraziarlo di persona, a nome mio e dell’intera comunità, per la sua grande professionalità e per il prezioso servizio reso. Un sentito ringraziamento va anche alla cooperativa Cometa, che con dedizione e umanità si prende cura di questi nostri fratelli in fuga dalle zone di guerra, in cerca di un futuro migliore”.

