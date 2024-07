Questa mattina, nella Sala del Collare del maniero chiaramontano, è stata introdotta la l’A.S.D. CastrumFavara, ovvero la nuova società che parteciperà alla prossima stagione di Serie D, nel girone I. La squadra, nata dal trasferimento del titolo di Canicattì a Favara, esordirà allo stadio comunale “Bruccoleri”, e sfoggerà fieramente i colori gialloblu.

La conferenza stampa ha visto la presenza dei sindaci di Favara e di Castrofilippo, rispettivamente Antonio Palumbo e Gioacchino Baio, insieme a Santino Lo Presti, presidente onorario della Lega Sicula. Tutti hanno augurato un futuro radioso alla nuova società gialloblu, il cui obbiettivo è coinvolgere l’intero comprensorio pur mantenendo Favara come epicentro.

Durante l’evento, sono stati introdotti sia Pietro Infantino, vale a dire il nuovo allenatore assieme al suo team tecnico, che Carmelo Trupia, l’allenatore della categoria Juniores. Alle domande dei cronisti hanno risposto il direttore sportivo Tino Longo e Faustino Giacchetto, un tempo giocatore della Pro Favara nonché dirigente nei precedenti campionati di Canicattì.

Per conto di questo nuovo progetto sportivo, hanno preso la parola il presidente onorario Salvatore Crapanzano assieme ai presidenti Rino Castronovo e Salvatore Marrone, i quali hanno espresso la loro riconoscenza e gratitudine all’A.S.D. Canicattì Calcio per l’accordo raggiunto, ai Comuni di Castrofilippo e Favara per il supporto e, infine, al caloroso entusiasmo dei tifosi gialloblu.

È stata annunciata, inoltre, la campagna abbonamenti che permetterà ai tifosi di sostenere con passione la squadra, e che verrà lanciata nei prossimi giorni, assieme alle strategie promozionali e di marketing del nuovo brand.