Nasce TeatrAnimaHub, il centro culturale multifunzionale dell’Associazione TeatrAnima/TeatrAnimaLab Agrigento. Sito nel cuore del Centro Storico, a pochi passi dalla Cattedrale di San Gerlando, dal Seminario Arcivescovile e dal Mudia – Museo Diocesano, è un luogo d’elezione per mostre, laboratori, corsi, masterclass, reading, eventi culturali, musicali e teatrali, aperto alla cittadinanza ed a tutte le realtà culturali agrigentine, oltre che sede delle attività dell’Associazione TeatrAnima/TeatrAnimaLab Agrigento. In occasione dell’evento di presentazione e di inaugurazione, mercoledì 28 dicembre, dalle 17:00 alle 20:00, sarà possibile visitare l’attigua e suggestiva Chiesa di San Giorgio, recentemente restaurata e restituita alla Città. L’evento che si svolge nell’ex Istituto Gioeni/Salesiani, in via Recinto Oblati 100, è gratuito.