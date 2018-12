Nasce “Pensiero Libero”, Movimento al servizio del territorio e della gente di Sicilia

In una realtà contrassegnata da un progressivo deterioramento della politica-spesso connotata da una esasperata conflittualità-risulta indispensabile un contributo di idee e di valori capaci di alimentare rapporti e realizzare progetti concreti per la Sicilia.

Non sempre i partiti-in questa stagione politica-sono riusciti a far proprie le istanze del territorio,ed il governo di Roma-frutto di una eterogenea coalizione – ne è la prova più evidente.

Con “Pensiero Libero”,il neo nato Movimento si propone di esprimere un idea di Sicilia moderna e competitiva dove trovino spazio progettualità a proposito di cultura ,turismo,infrastrutture,sanità,agricoltura, pesca e sostegno alle giovani imprese.

Con l’esclusiva ambizione di guardare ad una Sicilia al passo delle regioni più avanzate nel rapporto con l’Europa.

Un gruppo solido,formato da amministratori e consiglieri comunali di tutta la provincia di Agrigento e di altre realtà provinciali,che insieme ad imprenditori,professionisti e funzionari della Pubblica amministrazione,si assumono la responsabilità-sin dalle prossime elezioni europee del 26-5-19-di fornire un apporto consapevole e responsabile ai processi decisionali che impegnano la Terra di Sicilia”,conclude Salvatore Iacolino

Agrigento 24 Dicembre 2018