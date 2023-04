Nasce l’Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale.

Marco Vullo , Assessore ai servizi sociali del Comune di Agrigento, sottolinea ed esprime grande soddisfazione a margine dell’incontro tra i comuni ricadenti nel Distretto Socio-Sanitario Ag 1 e il Distretto Socio-Sanitario di Base dell’Asp con la sottoscrizione del protocollo d’intesa che istituisce l’UVMD, Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale

“Un risultato – dice Vullo- che cambierà in meglio i servizi sociali e socio-sanitari per l’utenza. Un grazie a tutti per il grande risultato raggiunto ,sottolinea Marco Vullo, finalmente con l’istituzione dell’UVMD si è centrato l’obiettivo di accelerare i processi di assistenza e dei bisogni sociali e socio-assistenziali per l’utenza attraverso una equipèprofessionale multidisciplinare che valuterà a 360 gradi le istanze al fine di rendere più efficace l’assistenza integrata socio-sanitaria.

L’UVMD, avrà un compito importantissimo nell’appropriatezza prescrittiva delle istanze dei cittadini in quanto le domande verranno valutate con la massima adeguatezza per garantire all’utenza la continuità assistenziale, la linearità e la consequenzialità assistenziale nei percorsi di cura e assistenza.

Tutti i passaggi dal Pai (Piano-Assistenziale-Individualizzato) alle schede Svama avranno una valutazione che individua le esigenze dell’utenza , si accelerano i processi e si migliora decisamente la rete sociale .

A livello territoriale e distrettuale , l’Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale diventerà l’anello operativo per rendere a livello sociale e socio-sanitario gli interventi adeguati e pronti alle ineludibili richieste degli utenti e dei caregiver con una netta accelerazione a tutto l’iter . Un ringraziamento doveroso per il risultato raggiunto va in primis al Direttore del Distretto di Base dell’Asp di Agrigento , Ercole Marchica e Giorgio Patti che hanno da sempre creduto nel feed-back tra Azienda Sanitaria e Distretto Socio-Sanitario e a tutti i Sindaci e gli Assessori delegati dei comuni del Distretto Ag 1 che con la sottoscrizione del protocollo per l’istituzione dell’UVMD hanno dato una grande spinta in avanti per i servizi di rete sul territorio.”