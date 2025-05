Non sarà la nuova Akragas, ma è già qualcosa.

È stato presentato questa mattina al Grand Hotel Mosè il progetto sportivo dell’Atletico Agrigento, la nuova società calcistica che punta a riportare entusiasmo in città. Alla conferenza stampa, voluta dal presidente Michele Fodale, erano presenti diverse figure del panorama sportivo locale, tra cui anche Mister Pino Rigoli, intervenuto in qualità di ospite. A coordinare i lavori è stato Angelo Gelo, che ha dato spazio a numerosi interventi, tra cui quelli di consiglieri comunali e della presidente provinciale del Coni, Antonella Attanasio. Nel corso dell’incontro è stata anche presentata la maglia ufficiale, che ricalca i colori e lo stile storico dell’Akragas Calcio, un chiaro segnale di continuità e identità. L’Atletico Agrigento annuncia così la nascita della prima squadra, gettando le basi per un percorso tutto da costruire, ma che rappresenta un primo passo importante per il calcio agrigentino.





FOTO NINO PIRANEO

