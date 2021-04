Nasce il primo studio legale online in Provincia di Agrigento

Nel periodo attuale al fine di ridurre al minimo i rischi connessi alla compresenza di più persone negli stessi ambienti, grazie alle possibilità offerte dalle tecnologie informatiche, si è preferito svolgere molte attività fuori dalle sedi dove prima si svolgevano. In particolare, grazie alla possibilità di effettuare collegamenti a distanza in videoconferenza, molti lavori si svolgono da casa in smartworking e la scuola si svolge attraverso la didattica a distanza.

Con l’avvento del processo telematico anche il deposito in giudizio di tutti gli atti dell’Avvocato avviene on-line e nel periodo attuale anche la maggior parte delle udienze civili si svolgono o da remoto in videoconferenza o con il deposito telematico di note scritte. In questo nuovo ordine di cose nasce www.studiolegaleastutoonline.it il sito del primo Studio legale online in Provincia di Agrigento. “Attraverso il nuovo sito web dello Studio Legale Astuto: www.studiolegaleastutoonline.it – spiega il fondatore dello studio l’Avv. Salvatore Astuto- le consulenze legali e le consultazioni con gli assistiti possono avvenire in videoconferenza, pertanto gli assistiti dello studio possono restare comodamente a casa e possono evitare di recarsi fisicamente presso lo studio riducendo così anche i potenziali rischi che questo può comportare.

Lo Studio Legale Astuto attraverso il suo nuovo sito si occupa oltre che delle classiche controversie anche delle nuove controversie insorte su Internet, della violazione della Privacy, degli adempimenti previsti dalla normativa europea in materia di trattamento dei dati personali e di consulenza ed assistenza nella transizione digitale di imprese e pubbliche amministrazioni.

Pertanto, con esclusione del conferimento della procura, che per legge deve sottoscriversi alla presenza dell’avvocato, attraverso il sito tutta l’attività dello Studio Legale Astuto può svolgersi online.”