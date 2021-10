Nasce il movimento “gioventù popolare siciliana”. “In clusivo, progressista, ambientalista, femminista- dice Giorgio Bongiorno (nella foto) e Alessandro Cuffaro, cofondatori del movimento- che crede fortemente nel superamento di vecchie e stagnanti ideologie. Nasce dalla passione e dall’amore incondizionato nei confronti della propria terra di due giovani siciliani, che lo hanno pensato per tutti quei giovani sognatori che vogliono mettersi in gioco e partecipare attivamente alla costruzione di un futuro per il loro paese. Un movimento libero, moderno, aperto, che mira ad essere una casa comune per tutti quei giovani che desiderano cambiare l’infelice storia degli ultimi anni, con passione e determinazione, abbracciando ideali europeisti, antifascisti e democratici. Occorrono giovani che abbiano voglia di fare, partecipare, ricominciare.”