Nasce il festival del Cinema di Cefalù.

Sarà una Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica per promuovere la conoscenza e la diffusione del cinema italiano e internazionale. Una giuria assegna il premio per il miglior film e alcuni premi speciali per la migliore interpretazione maschile e femminile, il premio per la miglior regia, il premio per la miglior sceneggiatura e il premio della giuria. Un premio speciale sarà assegnato al regista più giovane che parteciperà al Festival. All’interno della manifestazione una sezione sarà dedicata al cinema on line attraverso un concorso che vedrà diffondere in tutto il mondo cortometraggi e lungometraggi di registi italiani e internazionali.