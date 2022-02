Nasce il club “Inner Wheel di Agrigento”

Nasce un nuovo Club “Inner Wheel di Agrigento”. La giornata è iniziata con una passeggiata nel Parco Archeologico della Valle dei Templi. A seguire, al Dioscuri Buy Palace, si è svolta la cerimonia della consegna della Charter. Ad aprire con il consueto tocco di campana e a condurre i lavori, la Governatrice Laura Assennato Leto che ha, inoltre, posto il collare alla neo Presidente Alessia Attanasio Mirabelli. Alla Rappresentante Nazionale Donatella Nicolich Polizzi, invece, il compito di portare i saluti e gli auguri della Presidente Internazionale Ebe Panitteri Martines e di consegnare la Charter per le firme di rito.

Chiamate dalla segretaria distrettuale Maria Rita Pillitteri Moscato e con l’aiuto della segretaria del nascente club Claudia De Luca Crosta, le socie sono state invitate al tavolo per ricevere dalle autorità Inner Wheel il distintivo dell’associazione, con apposizione dei consueti spillini, e poi firmare la carta costituente in qualità di socie fondatrici. Il presidente del Rotary Club padrino di Agrigento, Salvo Alaimo, ha manifestato il suo apprezzamento per la nascita del nuovo Club Inner Wheel e la sua disponibilità a condividere iniziative di service, come anche il sindaco di Agrigento, Franco Miccichè. Hanno partecipato la presidente Nazionale Inner Wheel Ettorina Ottaviani Grignioni, la Segretaria Nazionale Lella Povorino Pavone, l’Editor Nazionale Maria Mancuso Guarneri, la Chairman Internazionale Geraldine Stello Russo, la Chairman per l’Espansione Mara Romeo Tocco.