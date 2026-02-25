Una nuova energia soffia sulla Sicilia e parla il linguaggio delle idee, del coraggio e dell’innovazione. È stato lanciato sui social, nei giorni scorsi, il progetto di “Crea Sicilia”, una nuova associazione interamente dedicata ai giovani talenti siciliani. Un’iniziativa che si propone di diventare un punto di riferimento per chi desidera trasformare ambizioni e competenze in opportunità concrete, senza dover necessariamente lasciare la propria terra.

L’annuncio è arrivato attraverso un post pubblicato su Instagram, dove l’associazione si presenta con parole che delineano fin da subito la propria identità e visione: «Un luogo di crescita, confronto e futuro, uno spazio dedicato ai giovani siciliani che vogliono trasformare idee, talenti e sogni in opportunità concrete». Una dichiarazione d’intenti chiara, che mette al centro la valorizzazione del capitale umano dell’Isola.

Il motto scelto – «La Sicilia non si racconta. Si crea.» – è già diventato il manifesto del progetto. Una frase che racchiude una filosofia precisa: superare la narrazione nostalgica o rassegnata della Sicilia per passare all’azione, alla costruzione, alla progettualità. Non più una terra da descrivere, ma da plasmare attraverso il contributo delle nuove generazioni.

Dietro la nascita di Crea Sicilia c’è una consapevolezza condivisa: l’Isola è ricca di talenti, idee e competenze spesso non valorizzate adeguatamente. A pesare, secondo i promotori, sono soprattutto la carenza di infrastrutture efficienti, l’assenza di servizi di orientamento e placement realmente strutturati e un sistema che fatica a fare da ponte tra formazione e mondo del lavoro.

«Noi vogliamo colmare questo divario, ricostruire quel ponte crollato tra giovani talentuosi e opportunità di lavoro» affermano Carlo Vergottini, Monica Milazzo e Thomas Vassalli, tra i promotori dell’iniziativa. «Che si tratti di imprenditoria, cultura o innovazione sociale, il nostro obiettivo è creare connessioni reali e occasioni concrete di crescita», conclude.

Formazione, progettazione territoriale, networking e opportunità professionali saranno i pilastri dell’associazione. Sebbene il programma completo verrà svelato nelle prossime settimane, le prime anticipazioni parlano di workshop tematici, eventi di incontro tra giovani e professionisti, percorsi di accompagnamento allo sviluppo di idee imprenditoriali e iniziative pensate per stimolare la collaborazione tra realtà locali.

Un progetto che nasce dai giovani e si rivolge ai giovani, con l’ambizione di invertire la rotta dell’emigrazione forzata e restituire fiducia a chi desidera costruire il proprio futuro in Sicilia. «Questo è solo l’inizio», si legge nel post di lancio pubblicato sulla pagina Instagram dell’associazione, un invito a seguire da vicino un percorso che promette di crescere passo dopo passo.

Se la Sicilia è davvero una terra di potenziale ancora inespresso, Crea Sicilia punta a dimostrare che il cambiamento può partire proprio da chi ha il coraggio di immaginarlo – e soprattutto di realizzarlo.

