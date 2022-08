Nasce “Cantina Granet enobistrot”: il nuovo locale di Vincenzo Santalucia

Un sogno nel cassetto che si realizza: un ambiente all’interno di un palazzo storico d’epoca. Un locale innovativo che utilizza prodotti del territorio a km 0. Nasce una nuova realtà nel cuore di Agrigento: la Cantina Granet enobistrot. Vino, cibo, tutto rigorosamente selezionato, tutto creato all’interno della cantina del palazzo Granet. Una saracinesca che torna ad alzarsi in via Atenea grazie alla perseveranza di Vincenzo Santalucia. I lavori di ristrutturazione , con lo studio Salefino, hanno valorizzato l’ambiente. Nel salotto della città, tanti negozi di abbigliamento adesso stanno lasciando spazio al food: “Il centro storico viene preferito per trascorrere una serata- dice Santalucia-. Si va indietro nel tempo ma con l’innovazione. Cibo selezionato da abbinare alle bollicine in un locale fatto di legno, ferro e tufo”.

