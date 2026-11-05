Una mattinata per immergersi nella storia sotterranea e riscoprire le testimonianze delle prime comunità cristiane del territorio. Domenica 8 novembre, dalle ore 9:00 alle 13:00, le Catacombe Paleocristiane di Naro riapriranno straordinariamente le porte al pubblico. L’iniziativa, frutto della collaborazione tra la Città di Naro, la Pro Loco “La Fulgentissima” e l’associazione “We Naro”, offre a cittadini e turisti un’occasione unica per esplorare i suggestivi corridoi interamente scavati nella roccia.

L’appuntamento culturale mira a valorizzare e tutelare un patrimonio monumentale unico in Sicilia, intriso di fede, memoria collettiva e antiche tradizioni. Gli organizzatori invitano la cittadinanza e i visitatori a partecipare numerosi all’evento, concepito per diffondere la conoscenza delle radici storiche e della profonda spiritualità che caratterizzano l’identità della città.

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