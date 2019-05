Naro, il Sindaco Brandara risponde su polemica compensi: “errore materiale”

Per un mero errore materiale nella delibera di giunta che elenca i compensi per gli amministratori non è stato effettuata la conversione in Euro delle cifre espresse in Lire nella tabella pubblicata in gazzetta ufficiale il 15/05/2000.

Un errore materiale che è stato risolto immediatamente.

Dichiarazione del Sindaco

“Mi sono accorta di questo errore materiale e ho segnalato subito agli uffici competenti che hanno immediatamente corretto.

Mi scuso a nome degli uffici”

Sono apparsi alcuni post su Facebook (pubblicati da alcuni consiglieri di opposizione e da candidati al consiglio non eletti) relativi alle indennità di funzione degli amministratori comunali.

Al riguardo va chiarito che il Comune di Naro si limita ad applicare la legge e non ha aumentato, nè ha intenzione di farlo, discrezionalmente tali indennità.

Esse sono quelle previste dalla legge regionale 11/2015 che, all’art. 2 obbliga i Comuni siciliani in cui si sono svolte le elezioni amministrative ad applicare le indennità previste dal regolamento nazionale n.119/2000.

L’indennità per gli amministratori di Naro è, dunque, la stessa che percepiscono tutti gli amministratori d’Italia con popolazione compresa tra i 5mila e i 10mila abitanti.

Nel dettaglio il Comune di Naro ha ridotto l’indennità del 10%, poiché reso possibile dalla legge e non ha applicato l’aumento ISTAT del D.A. 463/2008 come succedeva prima.